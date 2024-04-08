Altında rekor: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Nisan 2024)

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta üst üste rekor kırarken ABD'den gelen verilerle dengelendi. Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde primli seyrediyor. Altının gram fiyatı yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 337 dolar seviyesinden alıcı bulurken, gün içerisinde 2 bin 354 dolara çıkarak zirve seviyesini de yeniledi.

Analisteler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.467,47 lira

Çeyrek altın 3.932,04 lira

Yarım altın 7.864,09 lira

Cumhuriyet altını 15.680 lira

Gremse altın 41.702,00 liradan satılıyor.