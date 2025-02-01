Altında rekor hareketlilik: JPMorgan ve büyük bankalar Trump tarifeleri sonrası harekete geçti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifeleri ve ekonomik politikaları finans piyasalarında büyük hareketlilik yaratırken, küresel yatırımcılar riskleri yönetmek için stratejilerini güncelliyor. Dünyanın en büyük altın işlemcisi JPMorgan, şubat vadeli pozisyonlarındaki 4 milyar dolarlık altının teslimatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Altın piyasasında rekor teslimat

Külçe altın piyasasının en büyük oyuncularından biri olan JPMorgan, Comex borsasında işlem gören vadeli kontratlara karşı fiziksel altın teslim edeceğini duyurdu. CME Group’un verilerine göre, toplam teslimat miktarı 30 milyon ons seviyesine ulaştı. Bu, 1994'ten bu yana kaydedilen en büyük ikinci teslimat olarak tarihe geçti.

Trump’ın tarifeleri ve altın piyasasındaki hareketlilik

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte, ithalat tarifelerine yönelik beklentiler arttı. Bu gelişme, Comex’teki altın vadeli işlem fiyatlarının Londra’daki spot fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oldu. Altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaşırken, bu fark, küresel ticaret merkezleri arasında külçe taşıyabilen büyük bankalar için karlı bir arbitraj fırsatı sundu.

Gümüşte de benzer hareketler görülüyor

Altındaki yükselişe benzer bir hareketlilik, gümüş piyasasında da yaşandı. Comex sözleşmelerinde fiyat farkı o kadar büyüdü ki, yatırımcılar gümüşü ülkeye hava yoluyla getirmeye başladı. Genellikle taşıma maliyetlerini karşılamak için yeterince büyük bir hacme sahip olmayan gümüş piyasasında, bu tür bir hareketin ilk kez görüldüğü ifade edildi.

Büyük bankalar dev altın teslimatları yapıyor

CME verilerine göre, büyük bankalar altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. JPMorgan 4 milyar dolarlık teslimatla en büyük paya sahipken, diğer büyük aktörler arasında şu kurumlar bulunuyor:

Deutsche Bank – 954 milyon dolar

Morgan Stanley – 926 milyon dolar

Goldman Sachs – 653 milyon dolar

BNP Paribas – 433 milyon dolar

JPMorgan, şubat vadeli 100 ons altın sözleşmeleri için 1.485 milyon ons altın teslimatı bildiriminde bulundu. Bu teslimat toplam hacmin yarısını oluştururken, kalan miktar Deutsche Bank, Morgan Stanley ve Goldman Sachs tarafından sağlanacak.