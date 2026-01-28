Altında rekor oynaklık: BofA’dan yatırımcıya sert dalga uyarısı!

BofA stratejistleri, altın için geliştirdikleri özel Balon Riski Göstergesinin 0,9 seviyesinin üzerine yaklaşmakta olduğunu belirtti. Bu seviye, tarihsel olarak hem aşağı hem de yukarı yönlü risklerin arttığına işaret eden yüksek bir eşik olarak kabul ediliyor.

Stratejistler Arjun Goyal ve ekibi, geçmişte göstergenin 0,8 seviyesinin üzerine çıktığı dönemlerin ardından altının, kendi uzun vadeli fiyat dağılımına kıyasla her iki yönde de aşırı hareketler sergilediğini söyledi.

Volatilite tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Bloomberg verilerine göre, altının volatilitesi ise S&P 500 endeksine kıyasla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle 3 aylık vadeli GLD/SPY volatilite oranındaki sert yükseliş, altının artık hisse senetlerine göre çok daha dalgalı bir varlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

Bu tablo, yatırım stratejilerinde değişiklik ihtiyacını da beraberinde getiriyor. BofA stratejistleri, yatırımcıların asimetrik risk maliyetlerini azaltmaya odaklanan opsiyon yapılarını değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

Stratejistlere göre, altındaki bu olağanüstü oynaklık dönemi, piyasada yön tahmininden ziyade risk yönetiminin ön plana çıktığı bir sürece işaret ediyor.