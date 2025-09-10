Altında sahtecilik patladı, kuyumcular yeni sisteme geçti: Piyasa Temizleniyor

Son dönemde küresel gelişmelerin de etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, iç piyasada merdiven altı altın üretimi yapan sahtecileri de hareketlendirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında sadece Adana'da 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam olmak üzere toplam bin 350 adet sahte altın ele geçirilirken, birçok ilde de sahte ve ayarı düşük altınları piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar düzenledi.

Mağduriyetler arttı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte altınların ayarının düşürülmesi kolaylaşırken, kuyumcular sadece atölyelerde analiz yaptırarak bunu anlayabilir hale geldi.

Müşterilerden gelen altınlarda ayar düşüklüğü ciddi mağduriyetlere de yol açınca Adana Kuyumcular Odası yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, müşterilerden gelen gram, çeyrek, yarım ve tüm altınlar analiz edilerek satın alınacak ve kesilerek eritmeye gönderilecek.

Kuyumcular da sadece 2025 tarihli darphane gram, çeyrek, yarım ve tüm altın satabilecek. Kuyumcular yeni uygulamayı bildiren, 'Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır' yazılı dövizleri kullanmaya başlarken, hem vatandaşların hem de esnafın mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

Yeni tarihli altın uyarısı

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman konuya ilişkin, piyasayı hem eski altınlardan temizlemek hem de vatandaşların ellerindeki altınları sıfır altınlarla değiştirmek için böyle bir uygulamaya geçtiktiklerini belirterek şöyle konutşu:

"Vatandaşlarımız bundan sonraki alışverişlerinde yeni tarihli ürün alsınlar. Piyasayı manipüle eden bir kesim var. Bu şahıslar için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Sayın başsavcımız da konuyla yakından ilgileneceğini belirtti. Piyasayı tamamen bunlardan temizleyeceğiz."