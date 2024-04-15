ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Nisan 2024)

Altın’ın ONS fiyatı ve dolar/TL kuru gram altın üzerinde belirleyici olurken, hafta sonu İran’ın İsrail’e yönelik insansız hava aracı ve füzeli saldırısı Ortadoğu’da gerilimin had safhaya çıkmasına neden oldu.

İran’ın 1 Nisan'daki Şam saldırısına hafta sonu yaptığı misillemeye İsrail’in karşılık verip vermeyeceği oldukça kritik… Fakat İran'ın İsrail'e yönelik Hakiki Söz operasyonunun “şimdilik sona erdiğini” açıklaması, İsrail’in ise “hemen karşılık vermeyeceği” iması, bölgesel bir savaş ihtimalini düşürürken, güvenli liman olarak görülen altının seyri merak konusu oldu.

Altın güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasının ardından rekora yakın bir seviyeye yükseldi. Ortadoğu'daki çatışmanın tehlikeli yeni bir aşamaya girmesiyle külçe yüzde 1,2 kadar yükseldi.

Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, Orta Doğu'da artan gerilimlerin "altın satın almak için başlı başına bir neden" olduğunu söyledi. Weston, hareketlerin fiyatlandırıldığı oldukça büyük bir jeopolitik prim var ve orta ölçekli altın alımlarının vadeli yol muhtemelen daha yüksek olacaktır” dedi.

Spot altın, geçen hafta yüzde 0,6 yükseldikten sonra Singapur saati ile 08:51 itibarıyla yüzde 0,4 artışla ons başına 2.354,62 dolara ulaştı.

Saat 08.00 itibarıyla 15 Nisan 2024 Pazartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

Gram altın fiyatı

Alış: 2.455,38

Satış: 2.455,80

ONS altın fiyatı

Alış: 2.359,70

Satış: 2.360,07