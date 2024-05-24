ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Mayıs 2024)

Altın fiyatları, Fed tutanaklarında görülen sıkılaşma yanlısı tutumun ardından faiz beklentilerinin düşmeye başlamasıyla iki haftanın dip seviyesini gördü.

Yaklaşık sekiz ayın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanırken altının spot piyasadaki ons fiyatı haftanın başından bu yana yüzde 5 düştü.

Ons altın son işlemlerde yüzde 0.24 yükselerek 2 bin 334.42 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın şu sıralarda 2 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da ons altındaki yükselişe paralel olarak primli seyrediyor. Gram altın, 2 bin 420 liradan işlem görürken çeyrek altın, 3 bin 957 TL seviyesinde.