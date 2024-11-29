ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Kasım 2024)

Altın kısa süren düşüş trendinin ardından tarihi zirve yakınlarında seyretmeye devam ediyor.

Altın dünkü seansı yüzde 0,8 artışla kapatmasının ardından üç gündür devam eden yükselişini sürdürüyor.

Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 660 doları gördü.

Vatandaşlar gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altının kaç lira olduğunu da merak ediyor.

29 KASIM 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI

Peki, çeyrek altın, gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar?

İşte 29 Kasım 2024 Cuma günün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

* Gram altın satış fiyatı: 2.964,55 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.032,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.063,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.855,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.049,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.790,02 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.660,11 dolar