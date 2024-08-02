ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne kadar? (2 Ağustos Cuma 2024)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne kadar?

Gram altında rekor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Gram altın şu sıralarda 2.624,89 liradan işlem görüyor. Gram altın, 2 bin 644,58 TL'ye yükselerek rekor kırdı.

Çeyrek altın 4 bin 293,38 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 114 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Şu sıralarda ons altın, 2 bin 467,75 seviyesinde bulunuyor.