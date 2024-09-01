ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Eylül 2024)

Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları ve enflasyon verileri, altın fiyatları için yeni bir yükseliş beklentisini artırdı. 2800 TL'yi gören gram altının son günlerdeki yükselişinin aksine hafta sonu aşağı yönlü hareket halinde. Peki 1 Eylül 2024 altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram altın

Alış 2.741,97

Satış 2.742,54

Çeyrek altın

Alış 4.514,00

Satış 4.590,00

Yarım altın

Alış 9.056,00

Satış 9.171,00

Cumhuriyet altını

Alış 18.084,00

Satış 18.286,00

Altın/ons fiyatı

Alış 2.502,96

Satış 2.503,66