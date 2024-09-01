ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle haftalardır artarken gram altın 2800 TL sınırına dayanmıştı. Ancak altın piyasası eylül ayına düşüşle girdi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Eylül altın fiyatları...
Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları ve enflasyon verileri, altın fiyatları için yeni bir yükseliş beklentisini artırdı. 2800 TL'yi gören gram altının son günlerdeki yükselişinin aksine hafta sonu aşağı yönlü hareket halinde. Peki 1 Eylül 2024 altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...
Gram altın
Alış 2.741,97
Satış 2.742,54
Çeyrek altın
Alış 4.514,00
Satış 4.590,00
Yarım altın
Alış 9.056,00
Satış 9.171,00
Cumhuriyet altını
Alış 18.084,00
Satış 18.286,00
Altın/ons fiyatı
Alış 2.502,96
Satış 2.503,66