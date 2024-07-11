ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Temmuz 2024)

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de enflasyon verilerine çevrildi.

Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Ons altında gün içinde en düşük 2 bin 371 dolar, en yüksek de 2 bin 383 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2 bin 382 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın ise şu sıralar gram altın 2 bin 520 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 121 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 436 liradan satılıyor.