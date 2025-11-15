Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 15 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 15 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcı ve kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Dünyayı yakından etkileyen gelişmeler döviz kurlarını direkt etkiliyor. Küresel dalgalanmalar altının grafiğini de yukarı yönde çekiyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 87 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, hafta sonu işlem hacmi nedeniyle 5 milyon 794 bin lira oldu.

15 Kasım Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.551,47 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.076,65 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.153,29 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.893,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.195,55 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.648,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.085,89 dolar