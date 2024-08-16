ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Ağustos 2024)

Altın fiyatları, ABD'den gelen veriler sonrası yeni güne yatay seyirle başladı. Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor.

Ons altın güne 2 bin 454 dolar seviyesinden başladı. Gram altın ise yükseliş eğiliminde hareket ederek 2 bin 657 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4 bin 345 Türk Lirası bandında el değiştirdi.