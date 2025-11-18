Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 18 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sınırlı yükselişle haftaya başlarken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine çevrildi. ABD Başkanı Trump'ın kripto para borsasına karşı tutumu değişti, piyasalar farklı cevap verdi. Spot altın yüzde ons başına 4 bin 45,86 dolardan işlem görürken, serbest piyasadaki altın fiyatları da merak edildi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 18 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın haftaya temkinli bir yükselişle başlarken, piyasalar yön belirleyici ABD ekonomik verilerini bekliyor. Gelecek ay yapılması beklenen faiz indirimi ihtimalinin azalması altında değer kaybına yol açtı.
İşte 18 Kasım Salı altın fiyatları:
* Gram altın satış fiyatı: 5.470,20 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.316,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.622,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.482,68 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.124,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 93.994,16 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.45,86 dolar