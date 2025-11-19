Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sınırlı yükseliş kaydederken, ikinci gününde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimine girdi. Haftanın üçüncü gününde ise hafif yükseliş seyredildi. Spot altın ons başına 4 bin 69,16 dolardan işlem görürken, serbest piyasadaki altın fiyatları da merak edildi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın üçüncü gününde ise bu beklentilerin ardından altında kısmi yükseliş seyredildi.
İşte 19 Kasım Pazartesi altın fiyatları:
* Gram altın satış fiyatı: 5.549,72 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.457,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.902,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.591,37 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.665,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.266,71 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.069,52 dolar