ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Eylül 2024)
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Eylül altın fiyatları...
ABD'de açıklanan son veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Altın fiyatlarındaki son durum haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı. Gram altın şu sıralarda 2.735 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 4.472 liradan ve Cumhuriyet altını 17.835 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 2.503,86 seviyesinde bulunuyor.