Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 22 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında düşüş yaşanırken hafta sonu ise yatırımcılar fiyatların ne kadar olduğunu merak etti. İşte altın fiyatlarındaki son durum.

İşte 22 Kasım Cumartesi altın fiyatları:

* Gram altın satış fiyatı: 5.552,10 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.437,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.873,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.645,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.596,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.403,12 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.067,31 dolar