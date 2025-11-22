Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD istihdam verisi, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapmayacağı görüşünü güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Doların değer kazanması ve artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların yön bulma çabasını daha da yoğunlaştırdı. Bu sabah ise spot altın ons başına 4 bin 65,90 dolardan işlem görürken, serbest piyasadaki altın fiyatları da merak edildi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 21 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 22 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında düşüş yaşanırken hafta sonu ise yatırımcılar fiyatların ne kadar olduğunu merak etti. İşte altın fiyatlarındaki son durum.
İşte 22 Kasım Cumartesi altın fiyatları:
* Gram altın satış fiyatı: 5.552,10 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.437,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.873,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.645,77 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.596,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.403,12 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.067,31 dolar