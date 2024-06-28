ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Haziran 2024)
Fed'in enflasyon göstergesi olan ve ABD faiz görünümü hakkında netlik sağlaması beklenen ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi bugün takip edilecek. Kritik veri öncesi ons altın fiyatı geriledi. Gram altın ise dolar/TL'deki artışla yükselişte. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL?
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Piyasalarda bugün açıklanacak, Fed'in enflasyon göstergesi olan ve ABD faiz görünümü hakkında netlik sağlaması beklenen ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi yakından izlenecek.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,08 düşüşle 2 bin 325 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise dolar/TL'deki artışa paralel olarak 2 bin 466 TL civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4 bin 43 TL seviyesinde el değiştirdi.