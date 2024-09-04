ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Eylül 2024)

Gözler cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrildi. Verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceği belirtilirken, Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabilecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Altın fiyatlarındaki son durum 4 Eylül'de de merak ediliyor.

Gram altın ne kadar? Çeyre altın kaç lira?

Ons altın, yüzde 0,11 yükselişle 2 bin 495 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki yükselişe bağlı gram altında primli seyrederek yüzde 0,13 yükselişle 2 bin 727 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı dakikalar itibarıyla 4 bin 459 lira seviyesinde bulunuyor.