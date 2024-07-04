ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Temmuz 2024)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Fed tutanakları ve ABD verileri sonrası altın fiyatlarında son durum merak ediliyor.

Altının ons fiyatı, 2.359,62 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise ons altındaki artışa paralel olarak 2.465,59 TL civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.031,24 seviyesinde el değiştirdi.