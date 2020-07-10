Altında talep “yatırımlık”a

10 Temmuz 2020

YASEMİN SALİH

Türkiye’de 10 yıl önce, mücevher sektöründe ilk olan “çadır günlerini başlatan Atasay Kuyumculuk, COVID-19’la birlikte yeni bir fiyat ve pazarlama stratejisine geçtiğini açıkladı. Sektörün ve şirketinin pandemi sürecinin değerlendirildiği bir toplantı düzenleyen Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, “Artık hayata, işlere bakış açımızı değiştirdik. Geçmiş ile kendimizi kıyaslamıyoruz. ‘An’ı yönetmemiz gereken bir dönemden geçtik ve ‘anda kalmayı’ öğrendik” diye konuştu. Pandemi ile birlikte Türkiye’de mücevherat sektöründe perakendede yüzde 60, toptanda yüzde 40, üreticide ise yüzde 20’lik düşüş yaşadığına dikkat çeken Kamer, “Sistemde bir değişikliğe gidilmesi gerektiği anlaşıldı. Tüm zincir için yeni bir fiyat politikası izlenmesi gerektiği görüldü ve bu kalıcı hale gelecek. Sadece Atasay olarak değil, tedarik zincirimiz, üreticilerimiz, lojistik ekiplerimiz, çalışanlarımız ve mağazalarımız olarak birçok fedakarlıkta bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nitelikli takı satışı azaldı, yatırımlık arttı

Karantina ve ev hapsi döneminde harcamaların düştüğünü, düğünlerin ertelendiğini vurgulayan Atasay Kamer, normalleşme başladığında ise psikolojik etki nedeniyle bunun “intikam alışverişi”ne dönüştüğünü belirtti. Düğünlerin başlamasıyla birlikte grafiğin yukarı yönde devam ettiğini söyleyen Kamer, “Yatırım için yapılan satışlar arttı, nitelikli takı satışı azaldı. Sepet ortalama verilerine bakacak olursak grafik yukarı yönde seyir halinde. Sepet ortalama verisi, yılın ilk iki ayında 2 bin 600 TL, pandemi döneminde 2 bin 700 TL, haziran ayı itibarıyla 2 bin 800 TL seviyelerinde” ifadelerini kullandı.

Düğünde kurallar değişti ritüeller değişmedi

Kamer, “Sektörümüzü yakından ilgilendiren düğün sezonu başladı. Evlilik törenlerinin kuralları değişti ama, ritüeller değişmedi” diyerek, şunları kaydetti: “Önlerinde fiyat engeli olmasın kendilerine yakışanı yapmaya devam edebilsinler adına enerjimizi bu kategoriye yönelttik. Her sene yenilediğimiz katalog ürünlerimizin yelpazesini pandemi odağında geliştirdik. Ürün adetlerini artırdık. Alyans, pırlanta, düğün seti gibi bir dizi katalog geliştirdik ve yaklaşık 300 adet ürünü yeni normal fiyatlarıyla 161 mağazamız ve 205 satış noktamız ile buluşturduk. Pırlantada 990, alyanslarda çifti 1.500, düğün setlerinde ise 4.690 TL’den başlayan fiyatlarla geniş yelpazede ürün sunarak herkese konfor sunmaya devam edeceğiz.”

Yıla hızlı başlamıştı



Atasay olarak 2020’nin ilk 3 ayına çok başarılı giriş yaptıklarını, satışların yüzde 38.3 oranında arttığını vurgulayan Kamer, pandemi ile birlikte hayat değişince yeni projeler oluşturmak durumunda kaldıklarını anlattı. Kamer, yılın geri kalanı içinse şöyle konuştu: “2020 için bir hedef koymuyoruz. Bu dönem bizim için bekleme, olayların neler getireceğini görme dönemi. Tablo netleştikten sonra uzun vadede planlamalarımızı tekrar yapıyor olacağız.”