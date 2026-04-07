Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Küresel piyasalarda savaş öncesine rekor seviyelere yaklaşan ons altın, sert bir düzeltme sürecine girdi. Uzmanlara göre, kısa sürede yaşanan geri çekilme son yılların en dikkat çekici düşüşlerinden biri olarak öne çıkarken dün ons altın 4.600 – 4.700 dolar aralığında işlem gördü. Fiyatlarda gün içi dalgalanma sürerken, piyasalarda yön arayışı dikkat çekti. Dün yayımlanan analizlerde ons altındaki geri çekilmenin arkasında üç ana faktör öne çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) etkisiyle, faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu. Jeopolitik gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimlere rağmen risk algısındaki değişim fiyatlamalara yansıdı. Kâr satışlarının başlaması, rekor seviyelerin ardından yatırımcıların satışa yönelmesi düşüşü hızlandırdı.
Piyasalarda hava temkinli
Ons altın fiyatlarının son birkaç gündür aralıksız gerilemesi, piyasalarda temkinli bir hava oluşturdu. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın, bazı günlerde yüzde 3’e varan günlük kayıplar yaşadı. Uzmanlar, mevcut tabloda altının hem güvenli liman talebi hem de faiz baskısı arasında sıkıştığını belirtti. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, güçlü NFP verisinin merkez bankalarının sıkılaşma endişelerini artırdığını ve petrol kaynaklı enflasyon kaygılarının altının geleneksel güvenli liman cazibesini gölgelediğini belirtti. Saxo Markets Singapur Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana ise “200 günlük hareketli ortalama şimdilik korundu ve ay sonundaki toparlanma satış dalgasının hafiflediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Chanana, görünümün henüz net olmadığını, enflasyon riskleri ve genel piyasa düşüşünün altını baskılamaya devam edebileceğini ekledi.
Gümüşte senaryo 100 dolar
Öte yandan 2025 yılında iki kattan fazla artan ons gümüş 63 dolar seviyesine kadar indikten sonra hafif toparlamayla dün 73 dolar seviyesine kadar çıktı. Gün içindeki seyri ise paralel oldu. Analistler de gümüş için on yıllık öngörülerini paylaştı. Gümüş fiyatlarındaki oynaklığa karşılık, gümüşün ons başına 100 doları aşabileceğini yorumlayan uzmanlar bunu güneş panelleri, otomobiller ve elektronik ürünlere yönelik artan endüstriyel talebe bağladı. BlackRock ve JP Morgan analistleri, 2026 sonuna kadar gümüşün 80 doları aşacağını, 2030’a kadar da 100 dolara ulaşacağını öngörüyor.
Jeopolitik gelişmeler petrol üzerinde etkili olacak
Petrol fiyatları hafta başına sınırlı düşüşle başladı. Yatırımcılar Başkan Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği süreye odaklandı. Fiyatlar bir önceki işlem seansındaki keskin kazançlarını genişletti. Haziran vadeli brent petrol varil başına 110,77 dolar seviyesini gün içinde gördü. Batı Teksas Tipi (WTI) vadeli işlemleri ise 111 dolar seviyelerinden seyretti. Başkan Trump Pazar günü İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Salı gününe kadar yeniden açması gerektiği konusunda uyardı. Stratejik su yolundan tanker trafiğinin devam etmesi için Doğu Saati ile akşam 8 süresinin belirlendiğini belirtti. Bu süre Türkiye saatiyle 07.04.2026 Salı günü saat 03.00’e denk geliyor. Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) bir anlaşmaya vardı. Sekiz üye ülkenin Mayıs ayı için üretimi günlük 206 bin varil artıracağını açıkladı. Bu gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olacak.
Küresel piyasalar olumlu haber beklentisinde
Haftanın ilk işlem gününde 45 günlük ateşkes çalışmalarına ilişkin haberler hisse senetleri piyasalarında olumlu atmosfere yol açtı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,3 yükseldi; endeks içinde yükselen ve düşen hisse sayısı dengeli gözükürken teknoloji hisseleri diğer sektörlere göre daha iyi performans gösterdi. Maybank Securities analisti Tareck Horchani “Özellikle Asya piyasaları, petrol akışının tamamen kesilmesi gibi en kötü senaryoların önlenebileceğine dair herhangi bir işarete hızlı tepki verme eğiliminde. Bu yüzden, özellikle yarı iletkenler ve konjonktürel sektörler gibi alanlarda ılımlı bir toparlanma görülüyor” yorumunu yaptı. Amerikan hisse vadelileri toparlanma sinyali verirken S&P 500 vadelileri yüzde 0,2 artışla işlem gördü. Bloomberg Dolar Endeksi 1.216 puanda yatay seyretti.
MSCI dünya endeksi martta geriledi
Küresel piyasalarda yılın ilk iki ayında pozitif seyir izleyen MSCI Dünya Endeksi, mart ayında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 6,6 düşüş kaydetti. Böylece endeksin yılbaşından bu yana kaybı yüzde 3,9’a ulaştı. İlk çeyrekte enerji sektörü, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve arz endişelerinin etkisiyle yüzde 36 ile en güçlü performansı sergilerken; bilgi teknolojileri, finans ve özel tüketim hisselerinde belirgin satış baskısı görüldü. Artan tahvil faizleri ve yükselen enerji maliyetleri, özellikle teknoloji ve tüketim sektörlerini baskılarken; sanayi, malzeme ve gayrimenkul hisseleri de mart ayında zayıf bir görünüm ortaya koydu.