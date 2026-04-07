Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı

Küresel piyasalarda sa­vaş öncesine rekor se­viyelere yaklaşan ons altın, sert bir düzeltme sürecine girdi. Uzmanlara göre, kısa sü­rede yaşanan geri çekilme son yılların en dikkat çekici düşüş­lerinden biri olarak öne çıkar­ken dün ons altın 4.600 – 4.700 dolar aralığında işlem gördü. Fiyatlarda gün içi dalgalanma sürerken, piyasalarda yön ara­yışı dikkat çekti. Dün yayımla­nan analizlerde ons altındaki geri çekilmenin arkasında üç ana faktör öne çıktı. ABD Mer­kez Bankası (Fed) etkisiyle, fa­izlerin yüksek kalacağı beklen­tisi altın üzerinde baskı oluştur­du. Jeopolitik gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimlere rağmen risk algısındaki değişim fiyatla­malara yansıdı. Kâr satışlarının başlaması, rekor seviyelerin ar­dından yatırımcıların satışa yö­nelmesi düşüşü hızlandırdı.

Piyasalarda hava temkinli

Ons altın fiyatlarının son bir­kaç gündür aralıksız gerileme­si, piyasalarda temkinli bir hava oluşturdu. Yeni haftaya da dü­şüşle başlayan altın, bazı gün­lerde yüzde 3’e varan günlük ka­yıplar yaşadı. Uzmanlar, mev­cut tabloda altının hem güvenli liman talebi hem de faiz baskı­sı arasında sıkıştığını belirtti. KCM Trade Baş Piyasa Analis­ti Tim Waterer, güçlü NFP ve­risinin merkez bankalarının sı­kılaşma endişelerini artırdığı­nı ve petrol kaynaklı enflasyon kaygılarının altının geleneksel güvenli liman cazibesini gölge­lediğini belirtti. Saxo Markets Singapur Baş Yatırım Stratejis­ti Charu Chanana ise “200 gün­lük hareketli ortalama şimdilik korundu ve ay sonundaki topar­lanma satış dalgasının hafifle­diğini gösteriyor” değerlendir­mesinde bulundu. Chanana, gö­rünümün henüz net olmadığını, enflasyon riskleri ve genel piya­sa düşüşünün altını baskılama­ya devam edebileceğini ekledi.

Gümüşte senaryo 100 dolar

Öte yandan 2025 yılında iki kattan fazla artan ons gümüş 63 dolar seviyesine kadar in­dikten sonra hafif toparlamay­la dün 73 dolar seviyesine ka­dar çıktı. Gün içindeki seyri ise paralel oldu. Analistler de gü­müş için on yıllık öngörülerini paylaştı. Gümüş fiyatlarında­ki oynaklığa karşılık, gümüşün ons başına 100 doları aşabile­ceğini yorumlayan uzmanlar bunu güneş panelleri, otomo­biller ve elektronik ürünlere yönelik artan endüstriyel ta­lebe bağladı. BlackRock ve JP Morgan analistleri, 2026 so­nuna kadar gümüşün 80 doları aşacağını, 2030’a kadar da 100 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Jeopolitik gelişmeler petrol üzerinde etkili olacak

Petrol fiyatları hafta başına sınırlı düşüşle başladı. Yatırım­cılar Başkan Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeni­den açması için verdiği süreye odaklandı. Fiyatlar bir önceki iş­lem seansındaki keskin kazanç­larını genişletti. Haziran vade­li brent petrol varil başına 110,77 dolar seviyesini gün içinde gör­dü. Batı Teksas Tipi (WTI) va­deli işlemleri ise 111 dolar se­viyelerinden seyretti. Başkan Trump Pazar günü İran’ın Hür­müz Boğazı’nı Salı gününe ka­dar yeniden açması gerektiği konusunda uyardı. Stratejik su yolundan tanker trafiğinin de­vam etmesi için Doğu Saati ile akşam 8 süresinin belirlendi­ğini belirtti. Bu süre Türkiye saatiyle 07.04.2026 Salı günü saat 03.00’e denk geliyor. Öte yandan Petrol İhraç Eden Ül­keler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) bir anlaşmaya var­dı. Sekiz üye ülkenin Mayıs ayı için üretimi günlük 206 bin va­ril artıracağını açıkladı. Bu ge­lişmeler petrol fiyatları üzerin­de etkili olacak.

Küresel piyasalar olumlu haber beklentisinde

Haftanın ilk işlem gününde 45 günlük ateşkes çalışmalarına ilişkin haberler hisse senetleri piyasalarında olumlu atmosfere yol açtı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,3 yükseldi; endeks içinde yükselen ve düşen hisse sayısı dengeli gözükürken teknoloji hisseleri diğer sektörlere göre daha iyi performans gösterdi. Maybank Securities analisti Tareck Horchani “Özellikle Asya piyasaları, petrol akışının tamamen kesilmesi gibi en kötü senaryoların önlenebileceğine dair herhangi bir işarete hızlı tepki verme eğiliminde. Bu yüzden, özellikle yarı iletkenler ve konjonktürel sektörler gibi alanlarda ılımlı bir toparlanma görülüyor” yorumunu yaptı. Amerikan hisse vadelileri toparlanma sinyali verirken S&P 500 vadelileri yüzde 0,2 artışla işlem gördü. Bloomberg Dolar Endeksi 1.216 puanda yatay seyretti.

MSCI dünya endeksi martta geriledi

Küresel piyasalarda yılın ilk iki ayında pozitif seyir izleyen MSCI Dünya Endeksi, mart ayında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 6,6 düşüş kaydetti. Böylece endeksin yılbaşından bu yana kaybı yüzde 3,9’a ulaştı. İlk çeyrekte enerji sektörü, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve arz endişelerinin etkisiyle yüzde 36 ile en güçlü performansı sergilerken; bilgi teknolojileri, finans ve özel tüketim hisselerinde belirgin satış baskısı görüldü. Artan tahvil faizleri ve yükselen enerji maliyetleri, özellikle teknoloji ve tüketim sektörlerini baskılarken; sanayi, malzeme ve gayrimenkul hisseleri de mart ayında zayıf bir görünüm ortaya koydu.