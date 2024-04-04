Altında yeni rekor: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Nisan 2024)
Altın fiyatları, yüksek enflasyona karşı korunma yöntemi olarak altına olan talebin artırmasıyla kazanımlarını kuvvetlendiriyor. Altının ons fiyatı, 2 bin 300 dolar seviyesiyle yeni rekor kırdı. Gram altın ise güne 2 bin 363 Türk Lirası civarında başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 4 Nisan altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin gücü ve enflasyonda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarına yön vermesine izin verecek zamanları olduğunu ifade etti.
Altının ons fiyatı, Powell'ın açıklamalarının ardından 2 bin 300 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırdı. Ons altın en düşük 2296 dolar, en yüksek de 2304 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 299,94 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları ise ons altındaki yükselişten etkilendi.Gram altın, güne 2.363 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2355 lira, en yüksek de 2367 lira seviyesi gördü. Altının gramı, 2 bin 360,88 işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 3.873 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.438,17 lira
Çeyrek altın 3.858,22 lira
Yarım altın 7.716,45 lira
Cumhuriyet altını 15.386 lira
Gremse altın 41.255,00 liradan satılıyor.