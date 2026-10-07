Altında yüzde 6'lık düşüş sonrası Çin'den dikkat çeken hamle

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Altın fiyatlarında eylül ayında yaşanan sert gerileme Çin Merkez Bankasının alımlarını durdurmadı. Aksine, dünyanın en büyük altın alıcılarından Çin son aylarda rezervlerini daha hızlı artırmaya başladı.

Çin Merkez Bankasının altın varlıkları eylül ayında 740 bin ons arttı. Böylece ülkenin kesintisiz altın alım serisi 23. aya ulaştı.

Altın yüzde 6'dan fazla düştü

Çin'in alımlarını artırması altın piyasasında sert satışların yaşandığı bir döneme denk geldi. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon baskısını artırmasıyla altın eylül ayında yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Ons fiyatı 4 bin dolar seviyesine doğru geriledi. Çin ise fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen rezervlerini büyütmeyi sürdürdü.

Merkez bankalarının altın ilgisi bitmedi

Çin'in hamlesi merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebinin devam ettiğine ilişkin işaretlerden biri olarak öne çıkıyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de bu hafta yaptığı açıklamada, yükselen kamu borçlarının merkez bankalarının altın rezervlerini artırma gerekçesini güçlendirdiğini söyledi.

Altının herhangi bir ülkenin veya kurumun yükümlülüğü olmaması, rezerv çeşitlendirmek isteyen merkez bankaları açısından değerli metali öne çıkaran unsurlardan biri olarak görülüyor.

Yüzde 45'i daha fazla altın almayı planlıyor

Dünya Altın Konseyinin haziran ayında 74 merkez bankasıyla gerçekleştirdiği anket de talebin devam edebileceğine işaret ediyor. Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planladığını bildirdi.

Bu oran, anketin başladığı 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Altın rezervlerini azaltmayı planladığını söyleyen merkez bankası sayısı ise sadece bir oldu.

Resmi sektörün altına talebi güçlü kaldı

Çin'in 23 aydır devam eden alımları ve diğer merkez bankalarından gelen benzer mesajlar, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen resmi sektörün altına yönelik uzun vadeli talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.