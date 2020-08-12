“Altının gramı 600 liraya çıkabilir”

12 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Altın piyasasında yaşanan gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dünyada talep artışını, pandemide ikinci dalga endişesinin tetiklediğini, Türkiye’de ise genel ekonomik şartların vatandaşları elindeki parayı korumaya yönelttiğini belirtti. 2020’nin ocak ayında Türkiye’de gramı 310 lirayı gösteren altının, pandeminin yayılması, ülke ekonomilerinin çıkmaza girmesi ile yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Başman “Salgının uzun süreceği, ciddi anlamda ekonomik kayıplara ve kaygılara yol açmaya devam edeceği düşüncesiyle, genel piyasada ons bazında fiyatların arttığını gördük. Ülkemiz de bundan etkilendi” diye konuştu. Başman, dünya genelinde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını 1 Haziran’dan sonraki durumu şöyle değerlendirdi:

"Birkaç trilyon ‘serseri’ dolar, altına sığındı"

“Bu tarihten itibaren bir takım işaretler, salgının daha da devam edeceği, hatta ikinci dalga boyutlarına varacağı şeklinde kaygılara yol açtı. Buna bağlı olarak da gelişmiş ekonomiler piyasa genişlemesini yaratmak için yüklü miktarda nakit para sürdüler. Bunu da kazanarak değil, matbaalarda basarak çıkarttılar. ABD’nin Kongre’den onay bekleyen 1 trilyon doları var. Avrupa Birliği 750 milyar Euro'yu kredi bazında piyasaya sürdü. Global piyasada faizler değer kaybetti. Bütün bunların sonunda, dünyada serseri mayın gibi gezen spekülatif amaçlı birkaç trilyon doların veya dövizin bir yerlere sığınması gerekiyordu. Her zaman için güvenli liman altındır. Bu kural yine değişmedi ve bu paralar altına, gümüşe, paladyuma, bakıra kaydı. Karşılığında da altının onsunu bugün 2 bin 60 dolarlarda görmeye başladık. Hız kesti mi, hayır, şu anda 2 bin 300 dolardan bahsediliyor, bu da gramı 600 liralarda bir rakama işaret ediyor.”

En iyi yatırım uzmanının vatandaşlar olduğunu söyleyen Başman “Ekonomik şartları bilen küçük tasarruf sahipleri de büyük tasarrufu olanlar da paralarını korumak için altına yöneldi” ifadesini kullandı.



Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını yok satıyor

Sektör temsilcileri de yoğun talep nedeniyle, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını gibi ürünleri temin etmekte sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Kuyumcu Ferdal Evren, en çok cumhuriyet altını, çeyrek ve işçiliği az ürünlerin istendiğini belirterek “Bu ürünleri temin etme konusunda sıkıntı yaşıyoruz, sattığımız ürünün yerine tekrar alamıyoruz. Bu hareketlilik bayramdan sonra başladı ve devam ediyor. Daha önce günde 10 kişi geliyorsa şimdi yirmi, yirmi beş kişi geliyor. Talep iki katına çıktı. Vatandaş elindeki parayı değerini kaybetmeden nasıl kurtarırım derdine düştü. Elindeki altını getirip satan ise çok az. Çünkü insanlar daha da yükseleceğine inanıyor” dedi. Yaşanan durumun kuyumcular açısından iyi olmadığını ifade eden Evren “Altın fiyatlarının çok yükselmesi kuyumcular açısından daha az iş demek, çünkü döngüyü kırıyor” diye konuştu. Evren, yaz nedeniyle düğünlerin artmasının sektöre bir yansıması olmadığını, en ucuz hediyelik ürün olan 1 gram altının bile 490 liraya yükseldiğini dile getirerek “Hatta insanlar alabilsin diye yarım gram bile çıktı” bilgisini verdi.

"Ekrandaki fiyat ile toptancı fiyatı aynı değil"

Kuyumcu Seyfettin Özpolat da yüksek talep karşısında altın temin etmekte sıkıntı yaşadıklarını, anlık değişen fiyatların toptancı fiyatları ile uyuşmadığını söyledi. Özpolat “Ekranda görülen fiyat ile toptancı fiyatı birbirini tutmuyor. Gramda 20 lira fark ediyor. Talep çok olduğu için piyasada çeyrek ve Cumhuriyet altını bulunmuyor” dedi.