Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 70 bin lira, en yüksek 1 milyon 84 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 1 milyon 79 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 4 milyon 397 bin 318,04 lira, işlem miktarı ise 1.859,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 249 milyon 796 bin 904,67 lira düzeyinde gerçekleşti.