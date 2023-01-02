Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 91 bin lira, en yüksek 1 milyon 94 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalarak 1 milyon 94 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 765 milyon 100 bin 952,51 lira, işlem miktarı ise 1.616,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 812 milyon 115 bin 108,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, SAY Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk ve Goldtrans şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: