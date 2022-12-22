Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 83 bin lira, en yüksek 1 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 89 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 548 milyon 852 bin 124,71 lira, işlem miktarı ise 4.173,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 552 milyon 569 bin 370,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

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