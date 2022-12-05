Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 75 bin 370 lira, en yüksek 1 milyon 88 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 85 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 831 milyon 872 bin 453,61 lira, işlem miktarı ise 1.700,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 834 milyon 907 bin 485,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Çakmakçı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.