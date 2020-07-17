Altınyıldız Classics’ten Almanya’ya ikinci mağaza

17 Temmuz 2020

Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin azalması ile birlikte yurtdışı yatırımlarına devam ediyor. Almanya’daki ilk mağazası Frankfurt’ta bulunan Altınyıldız Classics, normalleşme sürecine geçiş ile birlikte ikinci mağazasını Dortmund şehrinde açtı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altınyıldız Classics, Almanya'nın en önemli sanayi şehirleri arasında yer alan, kültür ve teknoloji şehri olarak bilinen Dortmund’da Thier Galerie AVM‘de yeni konseptiyle 170 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı." ifadelerine yer verildi.

Dortmund’daki mağaza ile Altınyıldız Classics’in yurtdışındaki mağaza sayısı 22’ye ulaştı. Yıl sonuna doğru Almanya’daki üçüncü mağazasını Köln’de açmayı planlayan Altınyıldız Classics’in yurtdışında büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.