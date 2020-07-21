Altmaier: Varılan anlaşma sonrası ekonomik toparlanma şansı arttı
Almanya Ekonomi Bakanı Altmeier, AB zirvesinde varılan anlaşma sonrası ekonomik toparlanma şansının arttığını belirtti
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği liderlerinin bu sabah Brüksel'de büyük teşvik planı üzerinde vardıkları uzlaşmanın, 2020 yılının ikinci yarısında kademeli, ihtiyatlı bir toparlanma yaşanması olasılığını artırdığını söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Altmaier, liderlerin vardıkları anlaşmanın milyonlarca Alman ve Avrupalı için iyi haber olduğunu da savundu.
Altmaier, tüm Avrupa ülkelerinin 2021 yılında büyümeye dönmelerini beklediğini, 2021 ve 2022'de sürdürülebilir toparlanma öngördüğünü de vurguladı.