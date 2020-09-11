Altun: GABORAS’ın kullanımı şu an itibariyle 73 milyon 717 bini geçti

11 Eylül 2020

Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.

Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun, Dünya gazetesi canlı yayınında bir ilki gerçekleştirdi. Bir izleyicinin bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasası ile ilgili bilgileri, ada-parsel ölçeğinde yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Altun: Gayrimenkul satın almadan önce, ilk iş istihbarat almak, bilgi almaktır. Vatandaşlar emlak ile ilgili sorular soruyorlar. Sistemimize, bilgi almak amaçlı 73 milyon giriş yapıldı. Son bir ayda ciromuz 8 kat arttı. Sistemimiz yapay zeka kullanarak soruları yanıtlıyor. Lütfen gayrimenkullerinizi GABORAS’tan görün. Bundan sonra işlem yapın. Çünkü bu sistemde her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bankalarla görüşmeden GABORAS’la görüşün. Sistemimize girenler ilgilendikleri bölgeyle ilgili raporlamalara baksınlar. Gayrimenkullerinizin değerini doğru olarak bu sistemden görebilirsiniz. GABORAS’ın kullanımı şu an itibariyle 73 milyon 717 bini geçti. GABORAS olarak sahaya indik. 8 il’deyiz. 81 il’e hızla ulaşacağız. Satış ekiplerimiz oluşuyor. Mahalle mahalle GABORAS temsilciliği veriliyor.