Alüminyum devi Arslan Alüminyum konkordato ilan etti

Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce çalışınıyla hizmet veren Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

3 aylık geçiçi mühlet verildi

İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesince alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu.

9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.