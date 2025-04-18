Alüminyum devi Arslan Alüminyum konkordato ilan etti
Türkiye'nin önde gelen alüminyum üreticilerinden Arslan Alüminyum, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmaya 9 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve geçici konkordato komiserleri atadı. Ön inceleme duruşması 3 Temmuz 2025’te yapılacak.
Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.
Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce çalışınıyla hizmet veren Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.
3 aylık geçiçi mühlet verildi
İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesince alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu.
9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.