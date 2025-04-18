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Alüminyum devi Arslan Alüminyum konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen alüminyum üreticilerinden Arslan Alüminyum, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmaya 9 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve geçici konkordato komiserleri atadı. Ön inceleme duruşması 3 Temmuz 2025’te yapılacak.

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Alüminyum devi Arslan Alüminyum konkordato ilan etti
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Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce çalışınıyla hizmet veren Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

3 aylık geçiçi mühlet verildi

İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesince alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu.

9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA