Alves Kablo'ya yönetim kayyumu atandı

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Alves Kablo, yönetim kayyumu atanmasına ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Şirketin bildirimine göre karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Eylül tarihli soruşturma dosyası kapsamında alındı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Alves Kablo'ya yönetim kayyumu atanmasına karar verdi.

Kuvvetli suç şüphesi

Şirketin KAP açıklamasında, kararın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220, 282, 188/3, 158, 204 ve 213. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesine dayanılarak verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1 ve 133/4-8. maddeleri ile Şubat 2025 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle yapılan değişiklik doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Ayrıca 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), kararda belirtilen ve Alves Kablo'nun da aralarında bulunduğu şirketlere ilişkin yetkilerine işaret edildi.

Buna göre şirketlerin yönetim organlarının yetkilerinin veya bu yetkilerle birlikte ortaklık payları ya da menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin tümüyle kayyuma devredilebilmesi kapsamında Alves Kablo'ya yönetim kayyumu atanmasına karar verildiği bildirildi.