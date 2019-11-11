Amadeus Türkiye’de büyümeye devam edecek

11 Kasım 2019

Selenay YAĞCI

Seyahat teknolojisi alanında dünyanın en büyük firmalarından biri olan Amadeus, Türkiye'deki 25'inci yılını kutluyor. Şirketin, yeni yaşına özel gerçekleştirdiği ‘Amadeus Executive Summit için Amadeus'un dünya çapındaki üst düzey yöneticileri İstanbul’a geldi.

Küresel trendler, seyahatin geleceği ve dijitalleşme gibi konuların ele alınacak etkinlik öncesi konuşan Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye’nin turizm alanında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve büyümeye devam edeceklerini söyledi. Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh de Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, bu anlamda Türkiye’de son dönemde turizme olan ilgi ve devlet desteklerinin değerli olduğunu belirtti.

2020 daha iyi olacak

Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, 30 yıl önce kurulan ve 190 ülkede faaliyet gösteren Amadeus’un 25 yıldan bu yana Türkiye’de olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Willems, “İlk başladığımızda sadece 3 kişiyken şu anda yaklaşık 250 çalışana ulaştık. Bundan sonraki dönemde de büyümemiz devam edecek” dedi. Türkiye’nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve özellikle turizme devlet tarafından verilen önemin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Willems, şöyle devam etti: “Türkiye güvenli ve istikrarlı bir ülke ve turizm trafiği çok hızla artıyor. İstanbul’a cruise’lar da gelmeye başladı, yakında büyük kongre ve toplantılar da başlayacak. Amadeus olarak bakarsak 2020’nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz ve desteklemek istiyoruz.”

Türkiye’de tren yollarında büyük potansiyel var

Türkiye’den tren yollarında da büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Willems, bu konuda TCDD ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Dünyadaki en büyük tren operatörlerinin kullandığı hazır bir platformları olduğunu ve TCDD’yi de bu platformda görmek istediklerini anlatan Willems, gelecekte tren yolu ile yapılacak yolculukların çok daha artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yolcular artık ‘dijital profesyonel tüketici’

Amadeus Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh, teknolojinin ilerlemesine rağmen seyahat sektöründe yolcuların yani müşterilerin, gerçek insanlarla daha fazla etkileşim talep ettiğini vurguladı. Gezginlerin artık daha fazlasını istediğini ve ve bunun sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da verilmesi gerektiğini kaydeden Champa, “Bu da ancak kişiselleştirme ve kişiye özel hizmetle mümkün. Biz anlamda küresel çözümler sunuyoruz” dedi. Amadeus Kuzey, Doğu, Orta ve Güney Avrupa Kıdemli Perakende Başkan Yardımcısı Anna Kofoed de yolcuların artık ‘dijital profesyonel tüketici’ olduğunun altını çizerek, rastgele önerilen içerik değil, kişiselleştirilmiş içerik istediğini söyledi.

Thomas Cook sektörü olumsuz etkilemez

Toplantıda geçen aylarda iflas eden Thomas Cook ile ilgili bir soruya yanıt veren Anna Kofoed, bunun genel seyahat trendini etkilemeyeceğini ve sektörün ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Thomas Cook’tan öte küresel anlamda dönem dönem benzer zorluk yaşayan şirketlerin olduğunu ifade eden Kofoed, “2020’de küresel ekonomide bir yavaşlama söz konusu olmasına karşın genel seyahat eğilimi artıyor, iş yapış şekilleri değişiyor, para kazanma alanları değişiyor. Bu şartlara adapte olan şirketler ayakta kalıp geleceğe yürüyecekler. Thomas Cook’ta 400 acentanın tamamına üç ayrı şirket talip oldu. Bu da aslında pazarın dinamizmini gösteriyor. İnsanlar fırsat görüyor ve yatırım yapmak istiyor” diye konuştu.