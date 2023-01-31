Aman dikkatli olun, size de haciz gelmiş olabilir! Hemen kontrol etmenizde fayda var

Kenarda kalmış, unutulmuş borçlar zamansız bir şekilde karşınıza çıkarak canınızı sıkabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok, haciz sorgulaması yaparak adınıza düzenlenmiş bir haciz durumu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte haciz sorgulamayla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adınıza düzenlenen bir haciz olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izleyerek haciz sorgulamasını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz:

- İlk önce e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapmalısınız. Sisteme size ait olan e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, e-imza, mobil imza ve internet bankacılığı seçeneklerden biri aracılığıyla girebilirsiniz.

- Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama motoruna "e-haciz" yazmalısınız.

- Bu aşamada karşınıza iki seçenek çıkıyor. Aracınız üzerinde haciz olup olmadığını öğrenmek için "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" seçeneğine, banka hesaplarındaki haciz durumu içinse "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" seçeneğine tıklamalısınız.

- Seçeneklerden birini seçtiğinizde açılan sayfadaki "Uygulamaya Git" butonuna tıklamalısınız. Bu buton sizi doğrudan Vergi Dairesi Başkanlığına ait web sitesine yönlendirir. Bu siteden adınıza düzenlenen haciz durumu olup olmadığını hızlıca sorgulayabilirsiniz.

Sorgulamayı yaptıktan sonra eğer adınıza düzenlenmiş bir haciz durumu var ise bunu kaldırmanız gerekir.

HACİZ NASIL KALDIRILIR?

- Haciz kaldırma işlemi borcun kaynağına ve türüne göre değişse de borcun tamamının ödenmesiyle gerçekleşir.

- Borcun tamamını ödediğiniz zaman ilgili kurumlara bu durumu bildirerek haczin kaldırılması ile ilgili bir dilekçe vermelisiniz.

- Ödeme yapılan borç için ödeme nereye yapıldı ise o kurumdan "borcu yoktur" yazısını da almanız gerekir.

- Haciz işlemi resmî olarak başlamadan önce, yani tarafınıza tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde, ödeme yapılırsa haciz işlemi başlamadan kaldırılır.

HANGİ BORÇLARA HACİZ UYGULANIR?

Haciz, sadece devlet kurumuna olan borçlar için uygulanabiliyor. Peki bu kapsama hangi borçlar giriyor?

- Trafik cezaları,

- Ödenmeyen sigorta primleri,

- Mahkeme tarafından verilmiş cezalar,

- İdari para cezaları,

- Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu,

- Kredi Yurtlar Kurumu borcu,

- Yargılamaya ait giderler,

- Sosyal güvenlik destek prim borçları,

- OGS, HGS geçiş ücreti alınan yerlerde kaçak geçişler nedeniyle yazılan cezalar.