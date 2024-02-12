Amazon CTO’su: Bu yıl ‘Femtech’ yatırımları uçacak

Emre ERGÜL

Dünyaca ünlü Amazon şirketinin CTO’su (Baş Teknoloji Sorumlusu) Werner Vogels de 2024’ü “yapay zekanın yılı” ilan edenlerden… Ancak onun bir eklemesi var: “Bu yıl Femtech (kadın sağlığına yönelik teknoloji kullanan yazılım ve hizmetleri tanımlamak için kullanılan bir terim) yola çıkacak ve uçuşa geçecek.” Vogels’in 2024’le ilgili yaptığı 4 tahmin şöyle:

“1) Üretken yapay zeka kültürel açıdan bilinçli hale gelecek.

2) FemTech yatırımları arttıkça, bakım hibrit hale geldikçe ve bol miktarda veri daha iyi teşhisler ve hasta sonuçları ortaya çıkardıkça kadın sağlık hizmetleri bir dönüm noktasına ulaşacak. FemTech'in yükselişi sadece kadınlara fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tüm sağlık sistemini de ayağa kaldıracak.

3) Yapay zeka asistanları geliştirici üretkenliğini yeniden tanımlayacak.

Yapay zeka asistanları, temel kod oluşturuculardan, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca destek sağlayan öğretmenlere ve yorulmak bilmeyen işbirlikçilere dönüşecek.

4) Eğitim teknolojinin hızına ayak uyduracak şekilde gelişecek. Yükseköğretim tek başına teknolojik değişim hızına ayak uyduramaz. Sürekli öğrenmeye yönelik bu değişim hem bireylere hem de işletmelere fayda sağlayacak.”