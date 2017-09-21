Amazon gözünü Türk ev tekstiline çevirdi

21 Eylül 2017

E-ticaret devi Amazon.com'un Avrupa üst düzey yöneticileri, Shibu Thrakan, Otavio Alves, Krishna Murali ve Gül Sönmez'den oluşan heyet, Denizli İhraçatçı Birliklerinde (DENİB) ihracatçılara sunum yaptı.

Heyet, Amazon'un dünya yapılanması ve bu platformda ticaret yapma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Amazon yetkilileri ayrıca DENİB sunumunun ardından firmalarla doğrudan görüşme aşamasına geçebileceklerini de ifade etti.

Fabrikaları gezip iş yapma yöntemlerini anlattılar

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle nitelikli alım heyeti organizasyonu kapsamında ağırladıkları Amazon Europe yetkililerinin kentte havlu, bornoz ve ev tekstili fabrikalarını ziyaret ettiğini, üretim teknolojisi, kalitesi ve servis hızını yerinde görme imkanı bulduğunu anlattı. Kocasert, Amazon Europe'un şirketin küresel yapılanması içinde farklı bir konumunun bulunduğunu, kendi markaları altında üretim yaptırarak bir nevi "internet üzerinde perakendecilik" yaptığını kaydetti.

Ev tekstili sektörünün toplam ihracatı içinde e-ticaretin henüz yüzde 5'in altında bir paya sahip olduğunu bildiren Kocasert, "E-ticaret altyapısını kısa sürede 4 katına çıkarma hedefimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içinde Denizli'nin toplam ticaret hacminde e-ticaretin payı yüzde 5'in üzerine çıkacak, 2023 için de iki haneli rakamları konuşuyor olacağız." dedi.

"Amazon için sıradaki ülke Türkiye"

Amazon'un Türkiye pazarına girme hazırlığına dikkati çekerek, bunun Türkiye'den alım sürecini olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Kocasert, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarına girişle ilgili Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyorlar. Amazon, ABD ve Avrupa'da çok büyük ama son zamanlarda Çin ve Hindistan yapılanmalarından çok memnunlar, Brezilya takip ediyor, sıradaki ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz."

Kaynak: AA