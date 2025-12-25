Amazon otonom araçlarını geri çağırıyor: Ciddi kural ihlali var

Amazon'un otonom sürüş hizmeti verdiği şirketi Zoox, yazılımdaki sorun nedeniyle 332 aracını geri çağırdı. Söz konusu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza yaşanmamış olsa da, Zoox mevcut yazılımın kaza riskini artırdığını bildirdi.

Geç ve geniş dönüşler, şeridi kapatma

Zoox sözcüsü araçların kendi standartlarını karşılamayan bazı manevralar yaptığını, kırmızı ışıkta kavşakları tıkamamak için yaya geçidinde durduğunu ya da geç ve geniş dönüşler yaptığını söyledi. 26 Ağustos’ta da bir Zoox aracı geniş bir sağ dönüş yaparak kısa süreliğine karşı şeridi kapattı.

62 olay tespit edildi

Zoox, kavşaklara yakın bölgelerde yaşanan benzer durumları inceleyerek 26 Ağustos-5 Aralık arasında 62 olay tespit etti. Şirket, olayların sıklığı ve ciddiyetinin ardından 7 Kasım’da ve aralık ortasında yazılımı güncelledi. Sorunun devam ettiği araçları için de geri çağırma başlattı.

Zoox bu yıl, sert frenleme sorununu gidermek için mart ayında da yüzlerce aracını geri çağırmıştı.