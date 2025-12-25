Amazon otonom araçlarını geri çağırıyor: Ciddi kural ihlali var
Amazon'un otonom araç şirketi Zoox, yazılımdaki kritik hata nedeniyle 332 robotaksi aracını geri çağırdı. Sorun herhangi bir kazaya yol açmasa da, araçların kavşaklarda geç ve geniş dönüşler yapması, karşı şeridi kısa süreli kapatması ve yaya geçidini tıkaması riskli bulundu.
Amazon'un otonom sürüş hizmeti verdiği şirketi Zoox, yazılımdaki sorun nedeniyle 332 aracını geri çağırdı. Söz konusu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza yaşanmamış olsa da, Zoox mevcut yazılımın kaza riskini artırdığını bildirdi.
Geç ve geniş dönüşler, şeridi kapatma
Zoox sözcüsü araçların kendi standartlarını karşılamayan bazı manevralar yaptığını, kırmızı ışıkta kavşakları tıkamamak için yaya geçidinde durduğunu ya da geç ve geniş dönüşler yaptığını söyledi. 26 Ağustos’ta da bir Zoox aracı geniş bir sağ dönüş yaparak kısa süreliğine karşı şeridi kapattı.
62 olay tespit edildi
Zoox, kavşaklara yakın bölgelerde yaşanan benzer durumları inceleyerek 26 Ağustos-5 Aralık arasında 62 olay tespit etti. Şirket, olayların sıklığı ve ciddiyetinin ardından 7 Kasım’da ve aralık ortasında yazılımı güncelledi. Sorunun devam ettiği araçları için de geri çağırma başlattı.
Zoox bu yıl, sert frenleme sorununu gidermek için mart ayında da yüzlerce aracını geri çağırmıştı.