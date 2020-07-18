Amazon şubattan bu yana en kötü haftasını gördü
ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, cuma günü beş günlük değer kaybetme serisini tamamlayarak, şubat ayından bu yana en kötü haftasını gördü.
Amazon hisseleri cuma günü yüzde 1.26 değer kaybetti ve şirketin haftalık değer kaybı yüzde 7.44'e ulaştı.
Amazon insanların salgın süresince çevrimiçi alışverişe yönelmesiyle COVID-19 salgını süresince en güçlü performansı gösteren şirketlerden biri olurken, şirket haftaya başlamadan önce 10 hafta boyu değer kazanarak tarihinin en büyük artış serisine imza atmış ve sene başından bu yana değerini yüzde 60 artırmıştı.
Amazon'un yanında Facebook, Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmları 13 Temmuz haftasını değer kaybıyla tamamlarken, Netflix'de cuma günü yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.