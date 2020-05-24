Amazon’da 8 ayda 2 milyon dolarlık Biscolata sattık

24 Mayıs 2020

Şölen Çikolata CEO'su Elif Çoban, 'Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Koronavirüs nedeniyle pek çok sektörün büyük sorunlar yaşadığına dikkat çeken Çoban, "Biz, gıda ve keyif veren bir alanda üretim yaptığımız için şanslı bir sektörüz. O nedenle bu dönemde çok büyük sorun yaşamadık" dedi.

İhracat hedeflerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını aktaran Çoban, "207 milyon dolar ihracat hedefimiz var, bunu değiştirmedik, gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Pandemi döneminde özellikle e-ticaret konusunda önemli talep artışları yaşandığının altını çizen Çoban, "Ama kargo tarafındaki sorunlar bu talebin karşılanması konusunda sorun yaşattı. E-ticaretin önündeki en büyük engel kargo tarafı" açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda Amazon üzerinde bir mağaza açtıklarını aktaran Çoban, "Amazon'a yaklaşık 8 ay önce girdik ve Biscolata atıştırmalık kategorisinde en çok satılan ilk 3 üründen biri oldu. Bu zaman zarfında 1,5 - 2 milyon dolara yakın bir satış gerçekleştirdik. Markalaşma anlamında da iyi bir zemin oluşturduk" dedi.

Çoban, orta vadede ABD ve Latin Amerika'da büyüme hedefleri olduğunu açıkladı.

Şölen Çikolata CEO'su Elif Çoban ve Vahap Munyar'ın sohbetini izlemek için tıklayın.