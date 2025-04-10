Amazon’da Çin depremi: Satıcılar pazardan çekilmeyi tartışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerle ilgili 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını aktardı. Bu ülkelere yönelik ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını belirten Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardı.

Çinli satıcılar Amazon'dan çekilebilir

Kararın ardından Çin'in en büyük e-ticaret birliğinin başkanı e-ticaret devi Amazon'dan çekilmeye hazırlandıklarını duyurdu.

3 binden fazla Amazon satıcısını temsil eden Shenzhen Sınır Ötesi E-Ticaret Derneği Başkanı Wang Xin, "Bu sadece bir vergi sorunu değil, tüm maliyet yapısının tamamen zora girmesi anlamına geliyor" dedi. Wang, bazı satıcıların ABD'de fiyatlarını artırmayı, bazılarının da yeni pazarlar bulmayı hedeflediğini söyledi.

100 bin işletmenin yıllık geliri 35,3 milyar dolar

E-ticaret hizmetleri sağlayıcısı SmartScout'a göre, Amazon satıcılarının yaklaşık yarısı Çin'de bulunuyor. Sadece Shenzhen'de kayıtlı 100 binden fazla Amazon işletmesinin yıllık geliri 35,3 milyar dolar. Çin ayrıca Shein ve Temu gibi diğer büyük e-ticaret platformlarının üretim üslerine de ev sahipliği yapıyor. Çin Devlet Konseyi'ne göre, sınır ötesi e-ticareti içeren ithalat ve ihracat geçen yıl 2,63 trilyon yuan (358 milyar dolar ) değerindeydi.

Reuters'a konuşan beş satıcıdan üçü, ABD'ye yaptıkları ihracatta fiyat artışına gideceklerini söylerken, ikisi ise pazardan tamamen çekilmeyi planladıklarını söyledi.

Okul çantalarından Bluetooth hoparlörlere kadar uzanan ürünleriyle tanınan Dave Fong, perşembe günü ABD fiyatlarını yüzde 30'a kadar artırdığını, envanter seviyelerini düşüreceğini ve bir zamanlar ABD gelirinin yüzde 40'ını oluşturan Amazon reklam ücretlerine yapılan harcamaları da azaltacağını bildirdi.

'ABD pazarı güvenilemez'

ABD pazarını güvenilemez bulan Çinli üreticiler şimdi, yatırımı azaltmayı ve Avrupa, Kanada, Meksika gibi dünyanın geri kalan bölgelerine daha fazla kaynak aktarmayı planlıyor.