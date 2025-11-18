Amazon'dan 15 milyar dolarlık tahvil ihracı

Yapay zeka yatırımlarını büyütmek isteyen Amazon, üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ABD doları cinsinden ilk tahvil ihracında 15 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor.

Elde edilen gelir, Amazon’un açıklamasına göre, elde edilen gelir; satın almalar, sermaye harcamaları ve hisse geri alımları gibi farklı alanlarda kullanılabilecek.

Teknoloji devleri borçlanma yarışında

Yapay zekâ iş yüklerinin artmasıyla birlikte büyük teknoloji şirketleri milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları için borçlanmaya yöneliyor. Meta geçen ay 30 milyar dolara kadar tahvil satışı planladığını açıklamış, Oracle’ın da 15 milyar dolarlık satış hazırlığında olduğu bildirilmişti.

Morgan Stanley’e göre Amazon, Meta ve Alphabet gibi devler bu yıl 400 milyar doların üzerinde yapay zekâ altyapı harcaması yapacak.

Amazon’un yatırım hızı artıyor

Amazon’un sermaye harcamalarının bu yıl 125 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Şirket ayrıca yakın zamanda OpenAI ile yaptığı 38 milyar dolarlık anlaşmayla bulut hizmetlerini güçlendirmeyi hedefledi. Bu hamle, Microsoft ve Google karşısında bulut rekabetinde Amazon’a önemli bir destek sağlayacak.