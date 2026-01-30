Amazon’dan OpenAI’ye 50 milyar dolarlık dev yatırım gündemde

Amazon.com, OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmayı ve mevcut bulut hizmeti anlaşmasını genişletmeyi değerlendiriyor.

Konuya yakın bir kaynak, görüşmelerin Amazon’un OpenAI’nin yapay zeka modellerini kendi ürün ve platformlarında kullanmasını da kapsayabileceğini belirtti. Ayrıca Amazon çalışanlarının bu modelleri iş süreçlerinde kullanabilmesi gündemde.

Eğer anlaşma sağlanırsa, Amazon yaklaşık 100 milyar dolara ulaşabilecek yeni finansman turunun yarısını karşılayabilir. Görüşmelere Nvidia Corp. ve SoftBank Group Corp.’un da katıldığı ifade ediliyor. Ancak tur henüz kapanmadı ve detaylar değişebilir.

Wall Street Journal, Amazon CEO’su Andy Jassy’nin Altman ile görüşmeleri yürüttüğünü ve OpenAI’nin 100 milyar dolara kadar yeni sermaye arayışında olduğunu bildirdi.