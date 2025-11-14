Amazon'dan Shein ve Temu’ya karşı yeni cephe

Çinli e-ticaret devleri Shein ve Temu’nun agresif büyümesi tartışma yaratırken, Amazon sessiz fakat etkili bir karşı atakla “Haul” ve bazı ülkelerdeki adıyla “Bazaar” programını genişletiyor.

ABD, İngiltere, Japonya ve Avrupa’da aşamalı olarak hayata geçirilen düşük fiyatlı alışveriş konsepti, artık bağımsız bir mobil uygulama olan Amazon Bazaar ile daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Program; Hong Kong, Filipinler, Tayvan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Peru, Ekvador, Arjantin, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Nijerya gibi çok sayıda yeni pazarda hizmete açıldı.

Ultra düşük fiyat stratejisi

Amazon, Haul/Bazaar’ın temel vaadini “10 doların altında moda, dekorasyon ve yaşam tarzı ürünleri” olarak özetliyor. Şirket, ismin ülkeden ülkeye farklı kullanılmasının kültürel ve dilsel uyuma dayandığını belirtiyor.

Amazon’un en çok satış yaptığı kategorilerden biri olan moda, bu yeni platformda da merkezî konumda.

Uygulama özellikle Shein ve Temu’daki üreticileri çekmek için tasarlandı. Amazon, 2024’ten itibaren Çinli satıcılara ürünlerini Çin’deki özel depolarda stoklama imkânı da sunuyor; böylece siparişler doğrudan Çin’den gönderilebiliyor. Bu yöntem, Amazon’un önceki Batı merkezli lojistik modelinden önemli bir ayrışma anlamına geliyor.

14 bin kişi işten çıkarıldı

Amazon’un bu genişleme hamlesi, şirketin yapay zekâ entegrasyonu nedeniyle açıkladığı 14 bin kişilik işten çıkarmanın hemen ardından geldi. Şirket, düşük fiyatlı alışveriş segmentinde rekabeti artırarak global pazar payını güçlendirmeyi hedefliyor.