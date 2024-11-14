Amazon'dan Temu'ya rakip: 'Haul' ile düşük fiyatlı ürün atağı

Amazon, fiyat odaklı tüketicilere hitap eden yeni mağazası Amazon Haul’u tanıtarak, e-ticaret dünyasında yeni bir rekabet dalgası başlattı. Özellikle genç tüketicilerin ilgisini çekmek amacıyla tasarlanan Amazon Haul, uygun fiyatlı geniş ürün yelpazesi ve renkli arayüzüyle dikkat çekiyor. Bu yeni platform, başta Çin merkezli popüler e-ticaret platformu Temu olmak üzere TikTok Shop ve Shein gibi düşük fiyat stratejisiyle öne çıkan rakiplere güçlü bir yanıt niteliğinde.

Çarşamba günü duyurulan Amazon Haul, genellikle 20 doların altında kalan ve çeşitli kategorilerde geniş bir ürün gamı sunan bir mağaza olarak tasarlandı. Haul’da 1,29 dolarlık aksesuarlardan 7,99 dolarlık kadın taytlarına kadar birçok uygun fiyatlı seçenek mevcut. Amazon, 50 ve 75 dolar üzeri alışverişlerde indirim fırsatları sunarken, 25 dolar ve üzerindeki siparişlerde ücretsiz kargo imkanı da sağlıyor. Ancak bu mağazanın teslimat süreleri Amazon Prime’dan farklı olarak daha uzun, genellikle bir haftayı buluyor.

Amazon Haul’un "Sosyal Favoriler" ve "Çılgın Düşük" gibi bölümleri, kullanıcıları eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunarken daha fazla harcamaya teşvik ediyor. Sepetlerde ek indirim fırsatlarını öneren bildirimlerle alışverişi artırma stratejisini de kullanan Amazon, bu anlamda Temu ve Shein gibi platformların yöntemlerini takip ediyor.

Amazon’un Çinli satıcılarla uzun süredir görüşmeler yürüttüğü ve Amazon Haul’un genç tüketici kitlesini hedefleyerek ABD’deki pazara güçlü bir giriş yapmayı amaçladığı biliniyor. Platform, diğer Amazon alışveriş kanallarından ayrılan ve daha dinamik bir görsellikle hazırlanan arayüzüyle gençlerin ilgisini çekmeye odaklanıyor.

Temu’nun 2022’de ABD pazarına girdikten sonra kazandığı hızlı başarı, Amazon’un düşük fiyat stratejisine yönelmesinde etkili oldu. Amazon Haul’un bu hedefi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu olurken, Amazon’un genç ve bütçe dostu tüketiciler için geliştirdiği bu platformun Temu ve diğer rakiplere karşı rekabet gücünü artırması bekleniyor.