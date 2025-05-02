Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 25 milyon hisse satacak

ABD merkezli Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jef Bezos, önceden belirlenmiş plan kapsamında 25 milyon hisseyi 2026 yılı mayıs ayına kadar satmayı planladığını açıkladı.

Son kapanışa 190 dolar olan Amazon hisselerine göre, Bezos bu satıştan yaklaşık 4,75 milyar dolar kazanacak. Açıklamanın Lauren Sanchez ile yapacağı düğünden hemen önce gelmesi ise dikkatleri çekti.