Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’tan 737 milyon dolarlık hisse satışı

Amazon’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, haziranda 3,3 milyondan Amazon fazla hissesini sattı. Bezos'un sattığı hisselerin değeri 737 milyon dolar oldu.

Hisse satışı mart ayında açıklanan mali plana uygun olarak yapıldı. Bu plan kapsamında Bezos, 29 Mayıs 2026′ya kadar 25 milyona kadar Amazon hissesi satmayı planlıyor.

Hâlâ en büyük hissedar

Satışın ardından Bezos’un elinde yaklaşık 905 milyon Amazon hissesi kaldı.

2021′de Amazon’un CEO’luğundan istifa eden ancak yönetim kurulu başkanı olarak kalan Bezos, son yıllarda düzenli aralıklarla şirket hissesi satıyor, ancak hala en büyük bireysel konumunu koruyor.

Bezos daha önce uzay keşif şirketi Blue Origin’i finanse etmek için her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satacağını söylemişti.

Ayrıca Bezos geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.