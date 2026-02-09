Amazon'un son hamlesi Wall Street'te şok dalgası yarattı

Küresel e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon'un gelirleri beklentilerin üzerinde geldi, Amazon Web Services (AWS) son 13 çeyreğin en hızlı büyümesini yakaladı. Ancak piyasalar bu kez kazançlara değil, yatırım faturasına odaklandı.

Piyasanın tepkisi neden bu kadar sert oldu?

Amazon hisseleri 6 Şubat Cuma günü yüzde 9’a kadar geriledi. Yatırımcılar, şirketin 2026’da yaklaşık 200 milyar dolarlık capex (uzun vadeli varlıklar için yaptığı yatırım harcamaları) planının geri dönüşü senaryosunu sorguladı.

BofA: Hedef fiyat 275 dolar

Bank of America (BofA) bu noktada dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Banka, Amazon için "AL" tavsiyesini ve 275 dolar hedef fiyatını korudu. Ancak bu harcamaların bir güç gösterisi değil, yapay zekâ ve bulutta lider kalmanın zorunlu maliyeti olduğunu vurguladı.

Amazon CEO’su Andy Jassy de benzer bir netlikle konuştu: "Yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapmayı bekliyoruz ve uzun vadede güçlü bir sermaye getirisi öngörüyoruz."

Amazon’un kâr makinesi: AWS

Amazon’un dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri karşıladı:

- Net satışlar: 213,4 milyar dolar (yüzde 14 artış)

- Faaliyet kârı: 25 milyar dolar (tek seferlik kalemler hariç 27,4 milyar)

- Net kâr: 21,2 milyar dolar

- AWS satışları: 35,6 milyar dolar (yüzde 24 artış)

AWS, Amazon’un kâr makinesi olmayı sürdürüyor. Dördüncü çeyrekte AWS’nin faaliyet kârı 12,5 milyar dolar oldu. BofA’ya göre AWS büyümesi, yeni kapasitenin devreye girmesiyle çeyrekten çeyreğe hızlandı.

Serbest nakit üzerindeki baskı

Yatırımcıların "kanıt iste" noktasına gelmesinin nedeni burada yatıyor.

- Serbest nakit akışı: 11,2 milyar dolar (bir yıl önce 38,2 milyardı)

- Faaliyetlerden nakit: 139,5 milyar dolar (yüzde 20 artış)

Amazon bu tabloyu ileriye dönük bir strateji olarak görüyor. Ancak 200 milyar dolarlık capex hedefi, serbest nakit üzerindeki baskıyı görünür kılıyor.

Piyasalar şu sorunun cevabını arıyor: "Büyük teknoloji şirketleri, varlıkları hafif platformlardan sermaye yoğun devlere mi dönüşüyor?"

Büyük teknoloji firmalarının 2026 için toplam yapay zekâ yatırımı 600 milyar doların üzerinde.

Bu da yatırımcı kaygılarını artırıyor: "Getiri ne zaman gelecek?"

Amazon’un 200 milyar dolarlık yatırım planı, Wall Street beklentisi olan 148 milyar doların çok üzerinde. Ancak BofA'ya göre bu harcama, kalabalık pazarda rekabet edebilmek için şart.

AWS talebi gerçek ve güçlü; bu da yatırımların hızla faturalandırılabilir kapasite gösterdiği anlamına geliyor. AWS’de sipariş birikiminin, gelir artışının yüzde 40 üzerinde seyretmesi de bu tezi destekliyor.

Büyüme sürüyor, marjlar sallanıyor

Amazon’un 2026 ilk çeyrek beklentileri daha temkinli:

- Net satışlar: 173,5-178,5 milyar dolar

- Faaliyet kârı: 16,5-21,5 milyar dolar

BofA’ya göre bu rakamlar piyasa beklentilerinin altında. Küresel fiyat ayarlamaları, düşen Fulfillment by Amazon (satıcıların ürünlerini Amazon’un lojistik ağı üzerinden depolayıp göndermesini sağlayan hizmet) ücretleri ve yaklaşık 1 milyar dolarlık ek proje maliyeti marjları baskılıyor.

AWS talebi güçlü kalırken, altyapı yatırımlarında elektrik şebekesi bağlantı gecikmeleri (özellikle Avrupa’da) gibi riskler bulunuyor. Öte yandan Amazon, verimlilik adına 16 bin kurumsal pozisyonu azaltıyor.