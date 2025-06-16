AMB Başkan Yardımcısı'ndan enflasyon açıklaması: Endişeye gerek yok

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, gümrük tarifelerinin Euro Bölgesi ekonomik büyümesi ve fiyatlar üzerinde yıllarca baskı oluşturacağını, ancak enflasyonun aşırı düşmesi riskinin çok az olduğunu ve euronun dolara karşı değer kazanmasının da büyük bir endişe kaynağı olmadığını söyledi.

"Risk oldukça sınırlı"

Guindos, “Enflasyonun hedefin altında kalma riski bana göre oldukça sınırlı. Bizim değerlendirmemize göre, enflasyon açısından riskler dengelenmiş durumda” dedi.

AMB, bu ay para politikasındaki gevşemeye ara verileceğine işaret etti. Bu karar, güçlü euro ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle fiyat artışlarının geçici olarak yüzde 2’lik hedefin altına düşeceğini gösteren projeksiyonlara rağmen alındı. Bu durum, pandemi öncesi on yılda yaşanan aşırı düşük enflasyon ortamının geri dönebileceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Ancak de Guindos bu kaygıları endişe kaynağı olmadığını söyledi ve AMB’nin yıllar süren hedefin altında ve üstünde kalmaların ardından nihayet hedefe yaklaşmakta olduğunu savundu.