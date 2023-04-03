AMB: Mayıs'ta 50 baz puanlık artış olabilir

BloombergHT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann küresel bankacılık sisteminde kötüleşme olmazsa borçlanma maliyetlerinde 50 baz puanlık artışın hala masada olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann Viyana'da verdiği bir mülakatta bir miktar iyimserlik olduğunu ancak hala belirsizlikler olduğunu söyledi ve "Eğer Mayıs'ta işler daha da kötüleşmezse 50 baz puanlık artış olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Petrol kararının faiz patikası üzerinde önemli bir etkisi olmayacak

Holzmann Mayıs ayında 25 baz puan artışla yola devam edilirse sonrasında yüksek oranda artış yapmanın zorlaşacağını söyledi. Holzmann ayrıca OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararının faiz patikası üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını bildirdi.

Çekirdek enflasyon yeni rekor kırmıştı

Temmuz'dan bu yana toplam 350 baz puan faiz artıran AMB'de üyeler arasında faiz patikasına ilişkin farklı görüşler artıyor. Litvanya MB Başkanı Gediminas Simkus Fransa MB Başkanı Villeroy'a benzer görüş bildirmiş ve bankanın faiz artışlarının 'büyük oranda' tamamlandığını belirtmişti.

Euro Bölgesi'nde manşet enflasyon Mart ayında yüzde 6,9'a gerilemişti. Ancak çekirdek enflasyon yeni rekor kırmıştı.